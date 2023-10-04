رئيس وزراء أرمينيا يحضر محادثات الاتحاد الأوروبي رغم غياب رئيس أذربيجان

قالت حكومة أرمينيا، الأربعاء، إن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه إلى إسبانيا لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، الخميس على الرغم من التقارير التي تفيد بعدم حضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقالت وسائل إعلام رسمية في أذربيجان اليوم الأربعاء إن علييف قرر عدم المشاركة في اجتماع إسبانيا الذي توسط الاتحاد الأوروبي لعقده حيث كان من الممكن أن يجري محادثات مع باشينيان.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن باشينيان القول إنه يأسف لإضاعة فرصة إجراء محادثات مع علييف، قائلا إنه مستعد للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين.