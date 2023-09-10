رئيس وزراء أستراليا: أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس السبت 8\9\2023 إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام من العام المقبل وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو\تموز.

وصلت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص إلى طريق مسدود منتصف العام بسبب الخلاف حول السماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي وخاصة اللحم البقري.

وفي تصريح له في نيودلهي بالهند على هامش قمة مجموعة العشرين، قال ألبانيزي إنه أثار المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة ويعتزم إثارة الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ألبانيزي وفقا لنص المؤتمر الصحفي الرسمي “أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “من الواضح تماما في ظل الجداول الزمنية القائمة أن احتمالات القيام بذك أكبر بكثير هذاالعام مقارنة بالعام المقبل الذي سيشهد إجراء انتخابات”.