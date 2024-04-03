رئيس وزراء أستراليا يتحدث إلى نتنياهو بشأن مقتل عمال إغاثة في غزة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، تحدث إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بشأن مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنة أسترالية، في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي “عبرت عن غضب أستراليا وقلقها إزاء مقتل عمال الإغاثة”.

وقال نتنياهو في وقت سابق اليوم إن الغارة الجوية الإسرائيلية قتلت عن طريق الخطأ سبعة أشخاص يعملون لحساب منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية، من بينهم مواطنون من بريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية والكندية.