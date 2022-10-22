رئيس وزراء أستراليا يجتمع بنظيره الياباني لتوقيع اتفاقية تعاون أمني

من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بنظيره الياباني فوميو كيشيدا، السبت، لإجراء محادثات من المتوقع أن تشمل إبرام اتفاقات في مجالي الدفاع والطاقة وسط سعي الصين لزيادة نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

قال مسؤولون من الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة أمس الجمعة إن من المتوقع أن يوقع الجانبان خلال اللقاء السنوي لزعيمي أستراليا واليابان والذي يعقد في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية اتفاقية تعاون أمني لتحديث اتفاق عام 2007، في ضوء تغير البيئة الأمنية الإقليمية.

وهذه القمة هي الرابعة للزعيمين منذ تولي ألبانيز السلطة في مايو أيار.

ومن المقرر أيضا أن يناقش ألبانيز وكيشيدا تغير المناخ وأن يعبرا عن دعمهما للانتقال الإقليمي إلى مستوى الحياد الصفري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يشمل تعزيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مراسم الاستقبال الرسمي لكيشيدا صباح اليوم.

وأستراليا هي مورد رئيسي لخام الحديد، والفحم، والغاز إلى اليابان. والهدف من عقد الاجتماع في بيرث، على بعد 3700 كيلومتر من العاصمة الوطنية كانبيرا، هو إبراز أهمية ولاية أستراليا الغربية في إمداد اليابان باحتياجات الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة.

أستراليا هي أيضا مصدر رئيسي للحوم البقر والقمح لليابان