رئيس وزراء أستراليا يزور الصين هذا العام

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ، الخمي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في قمة إقليمية في إندونيسيا إن أستراليا والصين حققتا تقدما في العودة إلى “التجارة دون عوائق” لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم.

وقال ألبانيزي في مستهل الاجتماع “التقدم الذي أحرزناه في استئناف التجارة دون عوائق أمر جيد للبلدين ونريد أن نرى استمرارا لهذا التقدم”.

وأضاف أن القيم الأسترالية لن تتفق دوما مع القيم الصينية “لكننا ندرك أن الحوار أمر بالغ الأهمية”.

ودعا رئيس الوزراء الصيني ألبانيزي لزيارة الصين، ورد ألبانيزي بأنه يتطلع لزيارة الصين هذا العام.