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رئيس وزراء أوكرانيا يعتزم زيارة كندا خلال أسابيع

منذ 10 دقائق
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

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أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي اليوم الجمعة 7/4/2023 أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يعتزم زيارة كندا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شميهال في مقابلة مع صحيفة جلوب اند ميل الكندية إنه يعتزم السعي خلال الزيارة للحصول على إمدادات من الذخيرة والعربات المدرعة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية الغازية.

وأضاف في المقابلة أنه لا يشعر بالقلق من عدم تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الموازنة الاتحادية لكندا، وعبر عن أمله في أن تقدم البلاد المزيد من المساعدات ضمن أشكال أخرى من الدعم.

وأضاف: “نحن الآن بحاجة إلى عربات مدرعة ثقيلة. ونحتاج إلى المزيد من قذائف المدفعية: ذخيرة لمدافع الهاوتزر وذخيرة للدبابات… هذا مهم للغاية لتنظيم هجومنا المضاد”.

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