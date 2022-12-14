رئيس وزراء أوكرانيا يكشف عن تكلفة إعمار أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن التكلفة الحالية لإعمار أوكرانيا تبلغ قرابة 700 مليار دولار.

وقال شميغال خلال مقابلة مع بلومبرغ: “بحسب تقديرات نائبة رئيس البنك الدولي آنا بيرد تبلغ الأضرار الحالية التي لحقت بأوكرانيا نحو 700 مليار دولار، وهذه التقديرات ليست بعيدة عن تقديراتنا، فقد قلت سابقا أن البلاد بحاجة لــ750 مليار دولار للإعمار”.

وفي نهاية نوفمبر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، “وفق التقديرات بلغت الأضرار التي لحقت بأوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الخاصة نحو 600 مليار يورو”.

في وقت سابق، قدرت السلطات الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي تكلفة إعمار أوكرانيا بمبلغ 349 مليار دولار. وفي منتصف نوفمبر قدر وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد منذ فبراير بنحو 100 مليار دولار.