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رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع لأول مرة مع زعماء تيغراي منذ اتفاق السلام

منذ 48 دقيقة
إقليم تيغراي

إقليم تيغراي

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– قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن رئيس الوزراء أبي أحمد اجتمع (الجمعة 3-2-2023) مع قادة بارزين من قوات إقليم تيغراي، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بعد حرب استمرت عامين.

وكتبت الهيئة على تويتر “التقى رئيس الوزراء أبي ومسؤولون آخرون اليوم بوفد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأجروا مباحثات بشأن التقدم في عملية السلام”.

وأضافت “نتيجة لذلك، أصدر رئيس الوزراء أبي قرارات تتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين”.

ووقعت الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفاقات في نوفمبر تشرين الثاني لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم وإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين.

واجتماع اليوم هو أول لقاء يعقده أبي مع مسؤولين كبار من منطقة تيغراي الشمالية منذ اندلاع القتال

    المصدر :
  • رويترز

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