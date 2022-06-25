رئيس وزراء إسبانيا يعلق على كارثة مليلة.. كان اعتداءً على أرضنا!!

ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث السبت باللوم على “مافيا” مهربي البشر في حادث توغل عنيف ومميت للمهاجرين على الحدود المغربية مع جيب مليلية الإسباني بشمال أفريقيا أمس، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 مهاجرا وإصابة عشرات من الضباط الإسبان والمغاربة. .

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في مدريد “لقد كان اعتداء على سلامة أراضي بلادنا”.

واقتحم نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا يحيط بالجيب. وقالت السلطات المغربية والإسبانية إن هذا أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن حيث تمكن أكثر من 100 مهاجر من العبور من المغرب إلى مليلية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في باديء الأمر إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم في الهجوم على الحدود،بعضهم بعد سقوطه من السياج المحيط بمليلية أو سحقا، وإن 76 مهاجرا أصيبوا. وقالت في وقت لاحق إن 13 آخرين لقوا حتفهم.

وأضافت أن نحو 140 من أفراد قوات الأمن المغربية أصيبوا، منهم خمسة بإصابات خطيرة، لكن ذلك لم يسفر عن مقتل أحد من أفراد الأمن.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية أصبحت مليلية وسبتة، الجيب الإسباني الثاني على الساحل الشمالي لأفريقيا، نقطة جذب للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ومعظمهم من الدول الواقعة جنوب الصحراء.

وخلال الأسابيع التي سبقت هذا التحول في 2022 تضاعف دخول المهاجرين إلى الجيبين بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.