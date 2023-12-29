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رئيس وزراء إسبانيا يعيّن كارلوس كويربو وزيرا جديدا للاقتصاد

منذ 9 ثواني
رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"

رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الجمعة، أنه عيّن كارلوس كويربو، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الخزانة، وزيرا جديدا للاقتصاد والتجارة.

وأنهى سانتشيث أسابيع من التكهنات بإعلانه أن كويربو سيحل محل ناديا كالبنيو التي من المقرر أن تتولى رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.

ومن المنتظر أن يؤدي كويربو (43 عاما) اليمين أمام الملك فيليبي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وفي إطار التعديل الوزاري، رقى سانتشيث وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو لتكون النائب الأول لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي كانت تشغله كالبنيو.

ولعب كويربو، وهو موظف حكومي كبير منذ عام 2008، دورا رئيسيا في المناقشات حول حزمة القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي بصفته مفاوضا للرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

ومثل كالبنيو، عمل كويربو لدى المفوضية الأوروبية مما يجعله على دراية بالأعمال الداخلية للجهاز الديمقراطي المعقد في بروكسل.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مدريد المستقلة ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

    المصدر :
  • رويترز

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