رئيس وزراء إيطاليا: إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة

قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، الاثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف دراغي في تصريحات من الجزائر العاصمة أن إيطاليا “شريك محظوظ” للجزائر، وأن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا في حين تسعى روما لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية.

هذا وكان أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قطع روسيا لإمدادات الغاز سيكون سيناريو صعبا على أوروبا رغم استعدادها المسبق.

كما أضاف أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجمعوا على مواصلة دعم أوكرانيا، وهو ما ترجمته حزمة المساعدات الخامسة الموجهة لتمويل مشتريات كييف العسكرية.

وكانت وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي جددت اليوم، إرادتها في تعزيز دعمها لأوكرانيا وزيادة ضغطها على موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي.