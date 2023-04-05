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رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني في العناية المركزة

منذ 9 دقائق
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

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قال مصدر سياسي لرويترز الأربعاء إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في العناية المركزة بمستشفى سان رافاييل في ميلانو.

وعانى برلسكوني، وهو ملياردير وأحد أقطاب الإعلام، من مشكلات صحية متكررة في السنوات القليلة الماضية وخرج من المستشفى الأسبوع الماضي.

وخضع برلسكوني “86 عاما”، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء أربع مرات، لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

ودخل إلى المستشفى مرارا على مدى الأعوام القليلة المنصرمة بعد أن أصيب بكوفيد-19 في 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إيه.جي.آي) أن برلسكوني في وحدة عناية مركزة لأمراض القلب.

    المصدر :
  • رويترز

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