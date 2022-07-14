رئيس وزراء إيطاليا يعتزم الاستقالة من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، أنه سيقدم استقالته، وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.

وقال دراغي خلال جلسة للحكومة: “أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس”.

وأشار إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي “لم تعد قائمة” وأن “ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا”.

وفي وقت سابق قرر حزب “الخمس نجوم الشعبوي” العضو في الائتلاف الحاكم، الامتناع عن التصويت بالثقة على نصّ مشروعٍ في مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس الوزراء السابق والزعيم الحالي للحركة، جوزيبي كونتي، مساء الأربعاء، أن حزبه “مستعد للحوار، وتقديم مساهمات بنّاءة للحكومة”، مضيفاً أنّ أعضاء حزبه “سيغادرون أثناء التصويت على الثّقة الذي طلبته السلطة التنفيذية في البداية”.

وتصاعدت المخاوف بشأن إمكانية استقالة الحركة من الأغلبية الحكومية بسبب هذه المسألة.

وقد أكد دراغي مؤخراً أنّ حزب “الخمس نجوم الشعبوي” يمثّل “جزءاً مهمّاً من ائتلافه”.

وكتبت صحيفة “إيل كورييري ديلا سيرا” اليومية، اليوم الخميس، أنّ “الحكومة على بُعد خطوة واحدة من الأزمة”.

وخلال التصويت في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، أعطى حزب “الخمس نجوم الشعبوي” الثقة للحكومة، فيما امتنع عن التصويت على المشروع، الذي يتضمن تدابير تقدّر قيمتها بنحو 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، ويحتوي أيضاً على إجراء لتسهيل بناء محرقة للنفايات في روما.

ويتزامن التصويت على الثقة للحكومة مع التصويت على المشروع المقدّم، ممّا لا يسمح للحركة باللجوء إلى هذه الثغرة التي استخدمتها في مجلس النواب.

من جانبه، أكّد دراغي، في مناسبات عدّة أنّه “لن تكون هناك حكومة بدون حزب “الخمس نجوم الشعبوي”، ولا حكومة برئاسة دراغي بدون الحركة، حتى لو كان عدد أعضاء هذا الحزب المنتخبين غير كافٍ في حد ذاته لإسقاط الحكومة”.

بالمقابل، نفى برلماني في “الخمس نجوم الشعبوي” رغبة الحزب إحداث أزمة داخل الأغلبية البرلمانية، لإجبار رئيس الوزراء، ماريو دراغي، على الاستقالة، بالرغم من تأكيده على قرار “عدم المشاركة في التصويت في مجلس الشيوخ على الثقة، للمصادقة على مرسوم حكومي لتقديم مساعدات مالية للشركات والأسر”.

وذكرت تقارير إعلامية، أنّه من المتوقع أن يطّلع دراغي على الوضع الحالي مع الرئيس، سيرجيو ماتاريلا.