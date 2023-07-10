رئيس وزراء السويد: اتخذنا "خطوة كبيرة جدا" نحو عضوية حلف الأطلسي

بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون اليوم الاثنين الى أن بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي.

وأضاف كريسترشون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج “أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية”.

ووافق إردغان على إحالة طلب السويد إلى البرلمان التركي للتصديق عليه بعد أن قالت ستوكهولم إنها ستدعم بفاعلية عملية انضمام انقرة إلى الاتحاد الأوروبي.