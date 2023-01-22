الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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رئيس وزراء السويد يُدين حرق "القرآن الكريم".. ويتعاطف مع المسلمين

منذ 13 ثانية
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

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أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، أمس السبت.

وبحسب المركز السويدي للمعلومات “اس سي اي”، كتب كريسترسون تغريدة اليوم الأحد، قال فيها: “حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية، وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم”.

وأضاف أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائمًا.

وكان زعيم حزب “الخط المتشدد” اليميني المتطرف في الدنمارك، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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