رئيس وزراء الصين سيحضر قمة مجموعة العشرين في الهند

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سيحضر قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نيودلهي مطلع الأسبوع المقبل مؤكدة بذلك تفاصيلا نشرت في تقرير حصري لرويترز الشهر الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الصين تأمل في أن تدعم القمة التوافق بين الدول الأعضاء وترسي الثقة وتعزز التنمية.

ويعني حضور لي تلقائيا أن الرئيس شي جين بينغ لن يحضر القمة لأن أكبر مسؤولين في الصين لن يكونا خارج البلاد في ذات الوقت.

والخميس، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس الصيني لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند (هذا الأسبوع) وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.

وصرح المسؤول للصحفيين في بروكسل “بحسب آخر المعلومات التي وردتني (…) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء”.

وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.