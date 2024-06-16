رئيس وزراء الصين يبدأ زيارته لأستراليا بتقديم باندا ويبحث العلاقات التجارية

استهل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الأحد زيارة إلى أستراليا تستمر أربعة أيام بزيارة مصنع نبيذ في ولاية جنوب أستراليا وحديقة الحيوان في اديليد حيث أعلن أن بكين ستقدم اثنين من حيوان الباندا بعد إعادة اثنين آخرين إلى موطنهما في وقت لاحق هذا العام.

وكان لي قد وصل إلى عاصمة ولاية جنوب أستراليا في وقت متأخر أمس السبت، وقال إن العلاقات الثنائية “عادت إلى مسارها الصحيح”. ومن المزمع أن يجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي غدا الاثنين.

ولي هو ثاني أكبر مسؤول في الصين وأول رئيس وزراء صيني يزور أستراليا منذ سبع سنوات.

وفرضت الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، قيودا على مجموعة من الصادرات الزراعية والمعدنية الأسترالية في 2020 خلال نزاع دبلوماسي هدأت حدته إلى حد كبير في الوقت الحالي.

وكانت أولى محطات لي الرسمية اليوم الأحد هي زيارة حيواني باندا مُعارين من الصين إلى حديقة حيوان اديليد حيث أظهر البث التلفزيوني لهيئة الإذاعة الأسترالية تجمع حشود يلوح بعض من فيها بأعلام صينية ويحمل آخرون لافتات مكتوب عليها “لا مزيد من دعاية الباندا”.

وحضر لي في وقت لاحق فعالية مع مصدري النبيذ في ولاية جنوب أستراليا، وكان مصدرو النبيذ في الولاية حتى وقت قريب خارج السوق الصينية في نزاع تسبب في تعليق صادرات زراعية ومعدنية أسترالية بقيمة 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.

وغدا الاثنين سيزور لي العاصمة كانبيرا للاجتماع مع ألبانيزي.

ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء خلال المحادثات قضية الكاتب الأسترالي يانغ هينج جون الذي حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ في فبراير شباط لاتهامه بالتجسس، بالإضافة إلى حادث في الشهر الماضي أسقطت فيه طائرة مقاتلة عسكرية صينية قنابل حرارية بالقرب من طائرة هليكوبتر دفاعية أسترالية.