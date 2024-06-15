رئيس وزراء الصين يصل إلى أستراليا ويقول العلاقات "عادت إلى مسارها"

وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم السبت، إلى أستراليا حيث قال: “إن العلاقات عادت إلى مسارها الصحيح”، في مستهل أول زيارة لرئيس وزراء صيني إلى الشريك التجاري الرئيسي منذ سبع سنوات.

وقال لي في مطار اديليد، بحسب بيان صادر عن السفارة الصينية: “إن أستراليا في موقع فريد يربط الغرب والشرق، وتقف كقوة مهمة للعولمة الاقتصادية والتعددية القطبية العالمية”.

وأضاف أن العلاقات الثنائية “عادت إلى مسارها الصحيح بعد فترة من التقلبات والتحولات”.

تعد أستراليا أكبر مورد لخام الحديد إلى الصين التي تستثمر في مشروعات التعدين الأسترالية. غير أن أستراليا حظرت في الآونة الأخيرة الاستثمارات الصينية في بعض المعادن لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.

كما فرضت الصين قيودا تجارية على مجموعة من المنتجات الزراعية والمعدنية الأسترالية خلال خلاف دبلوماسي في عام 2020 هدأت حدته الآن إلى حد كبير.

وخلال رحلته التي تستغرق أربعة أيام سيزور لي أيضا العاصمة كانبيرا وولاية أستراليا الغربية التي تتركز بها مشروعات التعدين.