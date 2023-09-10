رئيس وزراء الغابون: 24 شهرا فترة انتقالية "معقولة" للانتخابات

نقلت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن ريمون ندونج سيما رئيس وزراء الغابون الذي عينه المجلس العسكري قوله اليوم الأحد إن فترة انتقالية تبلغ 24 شهرا لحين إجراء انتخابات هي مدة “معقولة”.

واستولى الحكام العسكريون على السلطة في الغابون في 30 أغسطس آب، وألغوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونجو قائلين إنها عملية انتخابية تفتقر إلى المصداقية. وتولى بونجو السلطة منذ عام 2009، خلفا لوالده عمر بونجو الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما.

وتعهد المجلس العسكري بالإشراف على انتخابات حرة ونزيهة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا لتنظيمها.

وفي أول تعليق عن المدة المحتملة لهذه الفترة الانتقالية، قال ندونج سيما لوكالة الأنباء “من الجيد أن نبدأ بهدف معقول بالقول: نأمل أن نرى العملية مكتملة في غضون 24 شهرا حتى نتمكن من العودة إلى الانتخابات”.