رئيس وزراء المجر غاضب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.. "خذوا قبعاتكم وارحلوا"!

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (الجمعة 19-4-2024) إنه يتعين رحيل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتعيين آخرين بدلا منهم، قائلا إنهم لا يستحقون فرصة أخرى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

ويواجه الزعيم القومي واحدة من أصعب الانتخابات خلال فترة حكمه المستمرة منذ 14 عاما، إذ يعاني اقتصاد المجر من الركود، ويتعرض أوربان لفضيحة إساءة تؤثر على صورته كمدافع عن القيم العائلية، فضلا عن ظهور وافد جديد في الساحة السياسية يهدد بقلب الموازين الحالية.

وقال أوربان لأنصاره خلال إطلاق حملة حزبه القومي فيدس للانتخابات المقرر إجراؤها من السادس حتى التاسع من يونيو حزيران “هناك مشكلة كبيرة في بروكسل وهي فشل قيادة (الاتحاد الأوروبي)”.

وأضاف “إذا كان أداؤكم سيئا خلال ولايتكم، وتسببتم في خطر للناخبين. وإذا كان الناخبون لا يتوقعون أي شيء إضافي منكم، فليس عليكم سوى شيء واحد: خذوا قبعاتكم وارحلوا”.

وكان أوربان على خلاف منذ فترة طويلة مع حلفائه في الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن مجموعة من القضايا، من بينها رفضه إرسال أسلحة إلى كييف والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع موسكو منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022.

ودخلت بودابست في نزاعات مع المفوضية الأوروبية بشأن إصلاحات سيادة القانون مما أدى إلى تعليق مخصصات بمليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر.