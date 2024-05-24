المجر يستبعد امتلاك روسيا القدرة على "ابتلاع العالم الغربي بأكمله"

قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إن المخاوف من أن روسيا قد تشن هجوما على أي دولة في حلف شمال الأطلسي غير مبررة مضيفا أن الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث أظهرت حدود قدرات روسيا العسكرية.

وقال أوربان “لا أعتبر أن من المنطقي أن تقوم روسيا، التي لا تستطيع حتى هزيمة أوكرانيا، فجأة بابتلاع العالم الغربي بأكمله… هذا احتمال نسبة حدوثه ضئيلة جدا”.

وترفض المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022. كما تسعى إلى الانسحاب من خطة حلف شمال الأطلسي طويلة الأجل لمساعدة أوكرانيا والتي يصفها وزير خارجية المجر بأنها “مهمة مجنونة”.

وأسس أوربان، وهو قومي التوجه ويتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2010، حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها الشهر المقبل على فكرة تجنب التورط في الصراع بشكل أكبر إذ قال إن نتائج تلك الانتخابات ستحدد مسار الحرب والسلام في أوروبا.

وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة “الجيش الروسي يخوض حربا خطيرة وصعبة مع الأوكرانيين… ولو كان الروس أقوياء بما يكفي لهزيمة الأوكرانيين دفعة واحدة، لحققوا ذلك بالفعل”.

وأضاف أوربان أن القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي تفوق بكثير قدرات أوكرانيا لذا من المستبعد أن تشن روسيا أو أي دولة أخرى هجوما على الحلف.

وتابع قائلا إنه يعتبر الحديث عن التهديد الروسي حجة لتعميق تدخل الغرب في حرب أوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين بودابست وواشنطن بسبب تباطؤ المجر في التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وعلاقات أوربان الودودة مع موسكو رغم الحرب في أوكرانيا.