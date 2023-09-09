رئيس وزراء الهند يستقبل ولي العهد السعودي في مقر قمة "العشرين"

رئيس وزراء الهند يستقبل ولي العهد السعودي في مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صباح اليوم السبت، إلى مقر انعقاد اجتماعات قمة العشرين في نيودلهي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويُرتقب أن يوقّع ولي العهد السعودي اتفاقًا مبدئيًا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين، يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر إن هذا المشروع “أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضًا”.

وأضاف أن المشروع “له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت” ليتبلور.

وقد يكون الاتفاق على مناقشة هذا المشروع إحدى النتائج الملموسة لقمة مجموعة العشرين، فيما قادة هذه البلدان منقسمون حول الغزو الروسي لأوكرانيا ويواجهون معضلة بشأن الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر الرياض ليرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقد في نيودلهي في الهند.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي في جمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة للدعوة الموجهة له من رئيس الوزراء الهندي، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.