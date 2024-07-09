رئيس وزراء الهند يقول لبوتين إن "القلب ينفطر" لمقتل أطفال أبرياء

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024، غداة هجوم دموي على مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، إن مقتل أطفال أبرياء أمر مؤلم ومروع.

والتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الهندي، الذي يزور روسيا حاليا، كان نوعا من التوبيخ الضمني لبوتين الذي استقبله قبل لحظات في الكرملين ببيان ودود حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتقول أوكرانيا إنها عثرت على شظايا صاروخ كروز روسي من طراز كيه.إتش-101 في مستشفى الأطفال الذي تعرض للقصف أمس الاثنين في سلسلة هجمات روسية أسفرت عن مقتل 41 مدنيا على الأقل في أنحاء أوكرانيا.

وقالت روسيا، دون تقديم أدلة، إن نظاما مضادا للصواريخ أطلقته أوكرانيا هو الذي أصاب المستشفى.

وقال مودي “سواء كان الدافع حربا أو صراعا أو هجوما إرهابيا، فإن أي شخص يؤمن بقيم الإنسانية سيتألم عند سماعه عن وقوع خسائر بشرية”.

وأضاف “والقلب ينفطر ويتألم المرء كثيرا لمقتل أطفال أبرياء”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها مودي وكأنه ينتقد روسيا بسبب أعمالها في أوكرانيا. ففي سبتمبر أيلول 2022، قال مودي لبوتين “هذا الزمن ليس زمن الحروب”، ورد بوتين حينها بأنه يتفهم مخاوف مودي.

ومع ذلك، لم تشجب الهند الغزو الروسي لأوكرانيا واغتنمت الفرصة لشراء كميات غير مسبوقة من النفط الروسي بأسعار مخفضة نظرا لأن العقوبات أدت إلى تدمير العلاقات التجارية بين موسكو والغرب.

وباتت الهند بالنسبة لروسيا شريكا مهما بشكل متزايد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الدبلوماسي، بهدف إظهار أن المحاولات الغربية الرامية إلى عزل روسيا على الساحة الدولية تبوء بالفشل.

وقال بوتين في كلمة أمام مودي إن بلديهما يتمتعان “بشراكة استراتيجية ممتازة”، وشكره على جهوده للتوصل إلى حل سلمي للحرب.

وأضاف “أشكرك على الاهتمام الذي تبديه بالأزمات المستعصية، بما في ذلك محاولة إيجاد سبل لحل الأزمة في أوكرانيا، بطرق سلمية بالطبع قبل أي خيارات أخرى”.

ورد مودي “بصفتي صديق، أقول دائما إن إحلال السلام ضروري من أجل مستقبل الأجيال القادمة. لا يمكن التوصل إلى حلول على ساحة المعركة. فلا يمكن أن تنجح محادثات السلام وسط البنادق والرصاص والقنابل. يجب علينا إيجاد سبيل السلام من خلال المفاوضات فحسب”.

وكان توقيت واقعة مستشفى الأطفال الأوكراني محرجا لمودي لتزامنه مع بدء زيارته أمس الاثنين لروسيا والتي تستغرق يومين.

وعندما شارك مودي صورة له وهو يعانق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إنها لخيبة أمل كبيرة وضربة قاضية لجهود السلام أن نرى رئيس أكبر دولة ديمقراطية في العالم يعانق أشد المجرمين دموية في العالم”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنها عبَرت عن مخاوفها للحكومة الهندية بشأن علاقتها مع روسيا. وبشكل منفصل، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أحدث الهجمات على أوكرانيا بأنها “‬تذكير مروع بوحشية روسيا‭”‬.

وقالت روسيا إنها ضربت أهدافا عسكرية وكرر الكرملين إصراره على أن روسيا لا تستهدف المدنيين.