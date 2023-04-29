السبت 9 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء اليابان سيزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل لعقد قمة مع رئيسها

منذ 6 دقائق
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن عدة مصادر دبلوماسية يابانية وكورية جنوبية لم تسمها القول إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيزور كوريا الجنوبية أوائل الشهر المقبل ويعقد اجتماعا مع الرئيس يون سوك يول في السابع والثامن من مايو أيار.

وقالت وكالة الأنباء إن الهدف من الاجتماع هو تأكيد تعزيز التعاون بشأن كوريا الشمالية قبل قمة مجموعة السبع بهيروشيما في وقت لاحق من الشهر.

وأكد مصدر مطلع أن الاجتماع كان متوقعا قبل قمة مجموعة السبع.

تحسنت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، المتوترة منذ فترة طويلة بسبب قضايا من بينها تعويضات عن وقت الحرب والتجارة، في الأشهر الأخيرة في مواجهة عمليات إطلاق صواريخ متكررة من جانب كوريا الشمالية وتنامي دور الصين على الساحة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كيم يو جونج
كوريا الشمالية تقول ان الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيفاقم الوضع
زجاجة كوكاكولا
اشتباكات السودان
صراع السودان يهدد توافر منتج أساسي لتصنيع "كوكا كولا"
الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
جزار ماريوبول.. موسكو تقيل الفريق أول "ميزينتسيف" بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

العميد شامل روكز
شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
جورجينا وكريستيانو رونالدو
ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو
تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون