رئيس وزراء اليابان سيزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل لعقد قمة مع رئيسها

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن عدة مصادر دبلوماسية يابانية وكورية جنوبية لم تسمها القول إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيزور كوريا الجنوبية أوائل الشهر المقبل ويعقد اجتماعا مع الرئيس يون سوك يول في السابع والثامن من مايو أيار.

وقالت وكالة الأنباء إن الهدف من الاجتماع هو تأكيد تعزيز التعاون بشأن كوريا الشمالية قبل قمة مجموعة السبع بهيروشيما في وقت لاحق من الشهر.

وأكد مصدر مطلع أن الاجتماع كان متوقعا قبل قمة مجموعة السبع.

تحسنت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، المتوترة منذ فترة طويلة بسبب قضايا من بينها تعويضات عن وقت الحرب والتجارة، في الأشهر الأخيرة في مواجهة عمليات إطلاق صواريخ متكررة من جانب كوريا الشمالية وتنامي دور الصين على الساحة العالمية.