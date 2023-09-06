رئيس وزراء اليابان يبحث مع نظيره الصيني قضية محطة فوكوشيما

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، إنه شرح وجهة نظر اليابان بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع إقليمي في إندونيسيا.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه تحدث بشكل مقتضب مع تشيانغ قبيل جلسة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وأضاف “خلال الحديث، شرحت موقف اليابان بشأن تصريف المياه المعالجة إلى رئيس الوزراء الصيني لي”، ورفض كيشيدا الإفصاح عن رد لي.

وبدأت اليابان تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما المعطلة إلى المحيط الهادي الشهر الماضي، مما أثار انتقادات حادة من الصين.

وردا على ذلك، فرضت الصين حظرا شاملا على جميع المنتجات البحرية اليابانية.

وتعالَج المياه لإزالة معظم العناصر المشعة منها باستثناء التريتيوم، إذ به نواة مشعة يصعب فصلها عن المياه، ثم تخفف المياه لتوافق المعايير المقبولة دوليا قبل إطلاقها إلى المحيط.