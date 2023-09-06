الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء اليابان يبحث مع نظيره الصيني قضية محطة فوكوشيما

منذ 7 دقائق
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، إنه شرح وجهة نظر اليابان بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع إقليمي في إندونيسيا.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه تحدث بشكل مقتضب مع تشيانغ قبيل جلسة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وأضاف “خلال الحديث، شرحت موقف اليابان بشأن تصريف المياه المعالجة إلى رئيس الوزراء الصيني لي”، ورفض كيشيدا الإفصاح عن رد لي.

وبدأت اليابان تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما المعطلة إلى المحيط الهادي الشهر الماضي، مما أثار انتقادات حادة من الصين.

وردا على ذلك، فرضت الصين حظرا شاملا على جميع المنتجات البحرية اليابانية.

وتعالَج المياه لإزالة معظم العناصر المشعة منها باستثناء التريتيوم، إذ به نواة مشعة يصعب فصلها عن المياه، ثم تخفف المياه لتوافق المعايير المقبولة دوليا قبل إطلاقها إلى المحيط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمد حمدان دقلو
اشتباكات السودان
حقائق عن قوات الدعم السريع في السودان
مطالبات بخروج فرنسا من النيجر
محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر
تغير المناخ يؤرق العالم
فرض ضرائب عالمية.. مقترح جديد لتمويل مكافحة تغير المناخ

الأكثر قراءة

علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
فيتامين د
7 أطعمة صحية يجب عليك تناولها لتجنب نقص "فيتامين د"