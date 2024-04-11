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رئيس وزراء اليابان يحثّ الكونجرس الأمريكي على مواصلة دعم أوكرانيا

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

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أخبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المشرعين الأمريكيين، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا معرضة لخطر الانهيار تحت وطأة الهجوم الروسي من دون الدعم الأمريكي، وهي كارثة قد تزيد الصين جرأة وتشعل أزمة جديدة في شرق آسيا.

وحث كيشيدا الأمريكيين على ألا يشككوا في دور واشنطن “الذي لا يمكن الاستغناء عنه” في القضايا العالمية.

وذكر أن طوكيو تجري تحديثات عسكرية تاريخية لدعم حليفتها، وذلك خلال أول خطاب يلقيه زعيم ياباني في اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكي منذ تسع سنوات.

وتعطل طلب الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، والذي أقره مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين بنسبة 70 بالمئة في فبراير شباط، إذ رفض مايك جونسون رئيس مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، السماح بالتصويت.

وقال كيشيدا “أريد مخاطبة الأمريكيين الذين يشعرون بالوحدة والإرهاق من كونهم البلد الذي يحافظ على النظام العالمي”.

وأضاف “قيادة الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها. من دون الدعم الأمريكي، إلى متى كانت ستصمد آمال أوكرانيا قبل الانهيار تحت وطأة الهجوم من موسكو؟”.

    المصدر :
  • رويترز

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