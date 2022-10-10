رئيس وزراء اليابان يزور أستراليا أواخر أكتوبر

من المرجح أن يزور رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري، في رحلة تشمل مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وفي حديثه للإذاعة الاثنين، لم يذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز موعدا محددا للزيارة، لكنه قال إنه من المقرر عقد اجتماع مع نظيره‭ ‬الياباني في غضون أسبوعين.

وأضاف “سأعود إلى هناك “بيرث” في غضون أسبوعين … وسأستضيف أيضا اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني، وبدلا من إحضار رئيس وزراء اليابان إلى كانبيرا أو ملبورن، سأصطحبه إلى بيرث “.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على استفسار لرويترز عن المواعيد الدقيقة للزيارة الرسمية وما إذا كان كيشيدا سيزور أي مدينة إلى جانب بيرث.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية‭”‬إن.إتش.كيه” الأسبوع الماضي أن الزيارة مقررة في أواخر أكتوبر\تشرين الأول.