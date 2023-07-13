الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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رئيس وزراء اليابان يزور الشرق الأوسط لمناقشة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

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قال مسؤول كبير إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة أسواق الطاقة في رحلة إلى السعودية والإمارات وقطر لاحقا هذا الشهر بهدف تقديم تقنيات يابانية في سبيل الانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

وتعتمد اليابان الفقيرة في الطاقة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في معظم احتياجاتها من النفط، بينما تغطي قطر جزءا من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية إن كيشيدا يزور الدول الثلاث في الفترة من 16 إلى 19 يوليو تموز لأنه “من المهم جدا بناء علاقة ثقة شخصية مع الزعماء المسؤولين في كل دولة في السنوات القادمة”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه للصحفيين “أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب الوضع في أوكرانيا لذا من المهم جدا تبادل وجهات النظر حول سوق النفط الحالي وسوق الغاز الطبيعي المسال… ومن المهم جدا تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول استقرار سوق الطاقة”.

وانخرطت اليابان في تطوير تقنيات طاقة أكثر ميلا للموارد المتجددة لأنها تريد الوصول إلى درجة الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسيحاول كيشيدا أيضا الترويج للمعرفة اليابانية لأن الدول المنتجة للطاقة لديها أيضا أهداف خضراء طموحة.

وقال المسؤول “أحد الإنجازات التي نتوقعها من هذه الزيارة يتمثل في التعاون في مجال الطاقة الجديدة المعتمد على مصادر طاقة صديقة للبيئة مثل الهيدروجين والأمونيا، مع الاستفادة من التقنيات اليابانية ومن ثم تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة”.

وفي مارس آذار، وافقت شركة ماروبيني اليابانية للتجارة على دراسة إنتاج الهيدروجين النظيف في السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض إلى إضافة أنواع أخرى من مصادر الطاقة تتضمن الوقود الأنظف ومصادر الطاقة المتجددة لتنويع اقتصادها القائم على النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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