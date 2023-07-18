رئيس وزراء اليابان يصل قطر في ختام جولته الخليجية

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى قطر، الثلاثاء، في ختام جولة خليجية ركزت على تأمين إمدادات الطاقة والترويج للتكنولوجيا الفائقة اليابانية.

ومن المتوقع أن يجري كيشيدا، الذي حثته جماعات الضغط اليابانية المعنية بالغاز على تأمين إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكذلك وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني كان في استقبال كيشيدا في المطار.

ولم تجدد اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، العديد من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد مع قطر بعد انتهائها في عامي 2021 و2022، مما قلل بشكل كبير من واردات الغاز من أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، وقع العديد من المشترين الآسيويين الآخرين عقودا طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بما في ذلك اتفاقان بمدة قياسية تبلغ 27 عاما مع مستوردين صينيين للغاز من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في الدوحة، مما يزيد إنتاج الغاز في الدولة الخليجية بأكثر من 60 بالمئة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في وثيقة تحدد أهداف المحادثات في قطر “التنسيق مع قطر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية”.

وقالت شركة قطر للطاقة الحكومية إنها تتوقع في عام 2023 توقيع عقود توريد لكل الكميات الجديدة تقريبا من حقل الشمال.

وتزايدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات هائلة لتعويض تدفقات الغاز من روسيا.

وتأتي زيارة كيشيدا لقطر بعد أن وصل إلى السعودية يوم الأحد إذ قالت الرياض إنها لا تزال ملتزمة بتزويد اليابان بالنفط وستواصل التعاون معها فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف والأمونيا وإعادة تدوير الكربون.

كما اتفق كيشيدا ومسؤولون إماراتيون أمس الاثنين على خطة لتسريع وتيرة أمن الطاقة وإطار عمل للاستثمار الإماراتي في قطاع الرقائق وتكنولوجيا البطاريات اليابانية.