رئيس وزراء اليونان: إجراء الانتخابات العامة في 21 مايو

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 21 مايو أيار القادم، مضيفا إنه يريد فوز قائمته بالكامل للمضي قدما في خطة الإصلاحات بعد قضائه أربع سنوات على رأس الحكومة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ميتسوتاكيس أظهر تقدما بفارق مريح عن حزب المعارضة اليساري سيريزا منذ تشكيله للحكومة في عام 2019، لكن كارثة السكك الحديدية التي وقعت في 28 فبراير شباط الماضي وأسفرت عن مقتل 57 شخصا أثارت غضبا شعبيا وأدت إلى تضييق الفجوة بين الحزبين.

وقال ميتسوتاكيس في اجتماع لمجلس الوزراء نقله التلفزيون “البلاد والمواطنون بحاجة إلى آفاق واضحة … ستجرى الانتخابات العامة في نهاية فترة ولاية الحكومة التي تبلغ أربع سنوات، كما تعهدت منذ البداية”.

وأثار تصادم قطارين على طريق أثينا-ثيسالونيكي احتجاجات حاشدة بسبب ضعف عوامل السلامة في شبكة السكك الحديدية الناجمة عن نقص التمويل وسوء الصيانة، ليصبح هذا الحادث هو الأكثر إزهاقا للأرواح في تاريخ اليونان.

وأضاف ميتسوتاكيس أن التجربة “المؤلمة والصادمة” لكارثة السكك الحديدية سلطت الضوء على أوجه القصور التي لا تزال تعاني منها الدولة.

وقال كوستاس باناجوبولوس، رئيس وكالة ألكو لاستطلاعات الرأي، إن هذه الفاجعة تركت بصمة لا تمحى على نفسية الناخبين.

وقال لرويترز “الغضب الشعبي والمشاعر السلبية تفاقما وضربا التصريحات الرئيسية لهذه الحكومة، وهي أنها غيرت اليونان.”

وقال باناجوبولوس “سيكون من المهم معرفة ما إذا كان صوت المحتجين سيسود، أم إن تصريحات الحكومة عن الاستقرار هي التي ستسود”.

وستجرى انتخابات 21 مايو أيار في ظل نظام جديد يقوم على التمثيل النسبي والذي يجعل من الصعب على حزب واحد الحصول على أغلبية واضحة، مما يمهد الطريق لجولة إعادة ثانية.