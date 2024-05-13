رئيس وزراء اليونان لأردوغان: دعنا نتفق على أننا مختلفون بشأن حرب غزة

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، بعد اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الاثنين، إن اليونان وتركيا لا تتفقان على كل المسائل المتعلقة بالحرب في غزة لكن بوسعهما الاتفاق على ضرورة إنهاء العنف ووقف لإطلاق النار طويل الأمد.

وردا على تعليق أردوغان بأنه يشعر بالحزن إزاء وجهة النظر اليونانية التي تعتبر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منظمة إرهابية، قال ميتسوتاكيس “دعنا نتفق على أننا على خلاف” في هذا الشأن.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: “إن أكثر من ألف من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يتلقون العلاج في مستشفيات في أنحاء تركيا”، مكرراً موقفه بأن حماس “حركة مقاومة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة أنه يشعر بـ”الحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر حماس منظمة إرهابية”.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أمس الأحد، أن تركيا الدولة الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.