رئيس وزراء اليونان: لا مجال لمزيد من التوتر في أوروبا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إنه لا مجال لمزيد من التوترات في أوروبا، في إشارة إلى ما تقول أثينا إنه خطاب عدائي من جانب تركيا.

وقال ميتسوتاكيس بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في أثينا “لا مجال لمصادر توتر أخرى غير ضرورية. الجزر اليونانية لا تشكل تهديدا لأحد”.

وأضاف أن أوروبا يجب أن تتصدى لخطط روسيا لزعزعة الاستقرار في أوروبا.

واليونان وتركيا على خلاف منذ عقود حول مجموعة من القضايا بما في ذلك حدود الرفوف القارية وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط والتحليق فوق بحر إيجه وقبرص المنقسمة عرقيا.