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رئيس وزراء ايطاليا يدعو الى حوار أميركي – روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 7:11 مساءً
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

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اعتبر رئيس وزراء إيطاليا “ماريو دراجي” اليوم الأربعاء، بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي “جو بايدن” أنّ الولايات المتحدة وروسيا بحاجة لإجراء حوار لإنهاء القتال في أوكرانيا.

كلام المسؤول الايطالي جاء خلال مؤتمر صحفي، حيث كشف أنه وبايدن أقرّا بأن الطريق إلى السلام في غاية التعقيد، لكنه قال إن على الجميع بذل كل جهد ممكن لمساعدة روسيا وأوكرانيا على إنهاء الصراع.

وأشار الى أنّ “هناك الكثير من الاحتمالات، لكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة، هناك جهد لابد أن يُبذل وهو جهد يحتاج جميع الحلفاء ولا سيما روسيا والولايات المتحدة، للجلوس على طاولة (المفاوضات)”.

على خطّ مواز، التقى نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي ريابكوف” مع السفير الأميركي في موسكو “جون سوليفان” اليوم الأربعاء.

وأكّدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بفتح قنوات اتصال مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأميركية وتقليل مخاطر سوء التقدير بين بلدينا.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا قصيرًا لم يتضمن تفاصيل حول المحادثة.

    المصدر :
  • رويترز

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