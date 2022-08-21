رئيس وزراء باكستان السابق يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة

اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد مساء (الأحد 21-8-2022) لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.

وجاء الاتهام بعد أن أعلنت الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في وقت متأخر أمس السبت حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه “خطاب الكراهية” ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.

وقال خان على تويتر “الحكومة المستوردة حجبت يوتيوب في منتصف خطابي”.

وإلى الآن لم يرد متحدث باسم هيئة الاتصالات التي تنظم عمل الإنترنت في البلاد على طلب من رويترز للتعليق.

ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل نيسان عبر تصويت برلماني. ويلقي خان خطبا نارية في تجمعات بأنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي كان يجب أن تنتهي خلاله ولاية خان المنتخب عام 2018.

ويبدو أنّ حكومة شهباز شريف، وبعد تردد، قررت أن تحاول تحسين الأوضاع الاقتصاديّة للبلاد قبل تنظيم انتخابات.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كلّف تردّي الوضعين الاقتصادي والأمني عمران خان منصبه، وعاد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة عائلة بوتو إلى السلطة ضمن حكومة ائتلافية.