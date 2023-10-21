رئيس وزراء باكستان السابق يصل إلى وطنه من المنفى

أشار الحزب الذي‭‭ ‬‬ ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى أنه وصل إلى بلاده اليوم السبت بعد أربع سنوات قضاها في المنفى الاختياري في لندن من أجل بدء الحملة الانتخابية للحزب قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.

وقال الحزب ومصادر إن شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في باكستان ثلاث مرات، سيقود مسيرة في مسقط رأسه في لاهور بشرق البلاد بعد وصول طائرته إلى إسلام اباد مع أكثر من 150 مسؤولا من الحزب ومن المؤسسات الإعلامية.

ولم تطأ قدم شريف (73 عاما) باكستان منذ مغادرته إلى لندن عام 2019 لتلقي العلاج بينما كان يقضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة الفساد. ولا تزال الأحكام سارية لكن المحكمة منعت يوم الخميس السلطات من اعتقاله حتى يوم الثلاثاء حتى يمثل أمامها.