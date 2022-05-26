رئيس وزراء باكستان: لإجراء انتخابات في غضون ستة أيام

ألغى رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان مسيرة احتجاجية لأنصاره اليوم الخميس بعد اشتباكات مع الشرطة أمام البرلمان مساء أمس، لكنه حذر من أنهم سيعودون ما لم تدعو السلطات إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أيام.

وقال خان إن التصويت على الثقة الذي أطاح به وأدى إلى تشكيل الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف في الشهر الماضي كان نتيجة مؤامرة أمريكية، وطالب بإجراء انتخابات جديدة لإظهار أنه يحظى بدعم شعبي.

وقال خان من على متن شاحنة بعد أن وصل هو والآلاف من أنصاره إلى إسلام اباد “سأمنحكم ستة أيام. أعلنوا عن إجراء الانتخابات في غضون ستة أيام”، وأضاف أنه ينبغي حل البرلمان لإجراء الانتخابات الجديدة في يونيو حزيران.

وحذر الحكومة من أنه سينظم مسيرة جديدة إلى العاصمة إذا لم تلبي مطالبه.

وكان خان قد حشد آلاف من أنصاره إلى إسلام اباد، بهدف احتلال جزء مهم من العاصمة حتى يستجيب شريف لمطلبه بإجراء انتخابات جديدة.

كانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة في وقت متأخر أمس الأربعاء بإزالة جميع الحواجز التي وضعتها الشرطة عند مداخل المدينة وتوفير مكان مفتوح لأنصار خان لتنظيم احتجاجهم.

لكن المتظاهرين لم يلتزموا بأوامر المحكمة، ووصل المئات إلى قلب العاصمة حيث اشتبكوا مع الشرطة لعدة ساعات قبل دخول خان والجزء الأساسي من المسيرة المدينة.