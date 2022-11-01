الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء باكستان يصل الصين لمناقشة الاقتصاد والديون

منذ ساعة واحدة
شهباز شريف

شهباز شريف

A A A
طباعة المقال

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين، الثلاثاء، للقاء القادة الصينيين ومناقشة الخطط المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع استثماري تبلغ تكلفته 65 مليار دولار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ويعد الاستثمار الضخم في مشاريع التنمية والطاقة في باكستان جزءا من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتحسين الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية للصين مع بقية دول العالم.

وتعتبر إسلام أباد وبكين حليفتين مقربتين منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أيضا أن يناقش شريف القضايا الأمنية أثناء زيارته للصين التي تستمر يومين.

وقال مسؤول يرافق رئيس الوزراء في زيارته للصين لرويترز إن شريف سيسعى أيضا، في زيارته الأولى لبكين منذ توليه منصبه في أبريل نيسان، إلى أن تعفي الصين بلاده من بعض الديون، لا سيما الديون الثنائية.

وتشكل القروض الصينية، التي تبلغ حوالي 23 مليار دولار، أكبر جزء من ديون باكستان الثنائية البالغة 27 مليار دولار.

وسيكون شريف من أوائل القادة الذين يلتقون بالرئيس الصيني منذ أن فاز بفترة رئاسة ثالثة.

وقال شريف في بيان “ستركز مناقشاتي مع القيادة الصينية على تنشيط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وأمور أخرى كثيرة”، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس شي ومسؤولين تنفيذيين صينيين آخرين أثناء وجوده هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"
باكستان.. عمران خان يواصل الضغط لإجراء انتخابات مبكرة
أولاف شولتز
ردود فعل غاضبة في ألمانيا بسبب زيارة شولتز للصين
بنيامين نتنياهو
إسرائيل قد تشهد أكثر الحكومات تطرفًا برئاسة نتنياهو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الصحافي طوني ابي نجم
طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة