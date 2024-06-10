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رئيس وزراء باكستان يهنئ خصمه رئيس وزراء الهند على أداء اليمين لولاية جديدة

منذ 3 دقائق
شهباز شريف رئيس وزراء باكستان

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان (رويترز)

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هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، خصمه اللدود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أداء اليمين لولاية ثالثة في المنصب، في أول رد فعل من باكستان على نتائج الانتخابات الهندية.

وقال شريف عبر منصة إكس بعد يوم من أداء مودي اليمين وبعد نحو أسبوع من إعلان نتائج الانتخابات في الرابع من يونيو حزيران “تهانينا لناريندرا مودي على أدائه اليمين رئيسا للوزراء في الهند”.

وأدى مودي اليمين أمس الأحد لولاية ثالثة رغم انتكاسة انتخابية صادمة أفقدت حزبه الأغلبية المطلقة ليعتمد على أحزاب إقليمية ويترأس حكومة ائتلافية للمرة الأولى.

وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المتنافستان اللتان تمتلكان أسلحة نووية، حربين والعديد من الاشتباكات التي تمحورت بشكل أساسي حول السيطرة على منطقة كشمير في الهيمالايا.

والعلاقات بين البلدين مجمدة منذ أنهت الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير في عام 2019 وقسمتها إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية.

ودعت نيودلهي زعماء سبع دول بالمنطقة لحضور مراسم تنصيب مودي أمس الأحد في قصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي، لكن شريف لم يكن بينهم.

    المصدر :
  • رويترز

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