رئيس وزراء باكستان يوصي بحل البرلمان

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان في وقت لاحق، الأربعاء، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان ومدتها خمس سنوات في 12 أغسطس آب، لكن هذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام.

وقال شريف للبرلمان “سأرسل الليلة توصية للرئيس بحل البرلمان”.

ويجب أن يصدق الرئيس عارف علوي على توصية شريف وأن تُجرى الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف أعمال.

وربما يتعطل التصويت لعدة أشهر، إذ تعيد اللجنة الانتخابية تقسيم مئات من الدوائر الانتخابية بموجب إحصاء جديد لتعداد السكان.