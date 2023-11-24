رئيس وزراء بريطانيا: مستويات الهجرة مرتفعة للغاية ويجب أن تنخفض

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك الجمعة إن معدل الهجرة إلى البلاد مرتفع للغاية ويلزم خفضه وذلك بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الخميس 23\11\2023 أن صافي عدد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألف شخص العام الماضي.

وأضاف سوناك “من الواضح أن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية ويجب أن تنخفض إلى مستويات يمكن تحملها”.

وفي آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق من يوم الجمعة 24\11\2023 إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

وسيلتقي كاميرون بزعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة.

والتقى أمس الخميس 23\11\2023 برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع استمرار القتال بين إسرائيل وحركة حماس قبل بدء سريان هدنة مدتها أربعة أيام وقبل إطلاق سراح 13 امرأة وطفلا إسرائيليا من المحتجزين.

وقال كاميرون في بيان “نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة”.

وتابع قائلا “أنا فخور بأن رحلة جوية بريطانية رابعة تحمل إمدادات حيوية هبطت في مصر اليوم ويمكنني أن أعلن عن تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سيتم إنفاقه على المساعدات الحيوية مثل المأوى والإمدادات الطبية”.

وسيضاعف المبلغ الجديد حجم المساعدات الإضافية التي تعهدت بها بريطانيا لقطاع غزة منذ بدء الصراع في أكتوبر\تشرين الأول.