رئيس وزراء بريطانيا يتحدث عن قرارات "صعبة" لإصلاح الاقتصاد

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك (الجمعة إ028-10-2022) أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام، مضيفا أنه واثق من إصلاح الاقتصاد.

وقال سوناك للصحفيين “نحن كدولة نواجه الكثير من التحديات لكنني واثق من قدرتنا على إصلاح الاقتصاد… قال وزير المالية بالفعل إنه سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات صعبة وأنا سأجلس معه وأنظر في (هذه القرارات)… نحتاج إلى القيام بهذه الأشياء حتى نتمكن من إعادة وضع الاقتراض والاستدانة على طريق مستدام”.

في سياق متصل، تعرض سوناك الذي استضافت بلاده آخر مؤتمر مناخي للأمم المتحدة العام الماضي، لانتقادات شديدة بعد أن أعلن داونينغ ستريت أنه لن يحضر “كوب 27″ في مصر.

وعزت متحدثة باسم زعيم حزب المحافظين، الخميس، غيابه بـ”التزامات ملحة” تتعلق خصوصا بإعداد عرض للميزانية في 17 نوفمبر وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة إن سوناك سيكون مُمَثلا بوزراء آخرين، بمن فيهم المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما الذي ترأس “كوب 26” العام الماضي في غلاسكو.