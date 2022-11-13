رئيس وزراء بريطانيا يتعهّد بـ "انتقاد" روسيا في قمة مجموعة العشرين

أفادت صحيفة “Telegraph” بأنّ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد بـ “انتقاد” روسيا في اجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله: “لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين”.

كما نقلت الصحيفة عن تصريح داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، مفاده أن بريطانيا تخطط لاستخدام مجموعة العشرين لبناء “تحالفات إقليمية تستند إلى القيم (البريطانية)، مثل تحالف “أوكوس” الذي أسسته بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا”.

وأفادت الصحيفة، سابقا، نقلا عن مصادرها، بأن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ستدعو حلفاءها لمغادرة القاعة أثناء خطاب الوفد الروسي.

الصحيفة نفسها كشفت أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قرّرا بذل كل ما في وسعهما لعزل الوفد الروسي ومقاطعة خطاباته في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

ووفق الصحيفة، فإن الأوروبيين يعتزمون منع شركائهم من الاجتماع بأعضاء الوفد الروسي، بمن فيهم لافروف نفسه، كما أنهم يعتزمون التأكد من مغادرتهم أثناء أداء روسيا.

وقبل أيام قليلة من انطلاق القمة، أعلن رئيسا روسيا وأوكرانيا عدم مشاركتهما في القمة، ورفض بوتين التحدث حتى عبر الإنترنت.

وأوضح السكرتير الصحفي دميتري بيسكوف، أن هذا يرجع إلى جدول الرئيس المزدحم.