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رئيس وزراء بريطانيا يدعم وزيرا في الحكومة متهما بالتنمر

منذ 25 ثانية
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن الأحد، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك يدعم وزيرا في الحكومة متهما بالتنمر على زميلة له، موضحا أن الرسائل الهاتفية المسيئة أُرسلت “في لحظة انفعال”.

وكشفت صحيفة صنداي تايمز مزاعم التنمر تلك وقامت بنشر رسائل نصية انتقد فيها الوزير جافين وليامسون وزير الدولة في الحكومة البريطانية بلغة بذيئة، ويندي مورتون مسؤولة الانضباط الحزبي داخل البرلمان بين أعضاء حزب المحافظين.

وذكرت الصحيفة أنه كان غاضبا لعدم دعوته لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وأن مورتون تقدمت بشكوى رسمية للحزب الحاكم.

وقال دودن لشبكة سكاي نيوز “لقد صدرت هذه الكلمات في لحظة انفعال، للتعبير عن الإحباط لقد كان وقتا عصيبا للحزب، وأعتقد أنه يقر الآن بأنه لم يكن عليه فعل ذلك وأنه نادم عليه”.

وأضاف “ما كان ينبغي له أن يرسل تلك الرسائل… لكن بالطبع رئيس الوزراء لا يزال يثق في جافين وليامسون”

    المصدر :
  • رويترز

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