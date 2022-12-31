رئيس وزراء بريطانيا يُعبّر عن حزنه لوفاة البابا بنديكتوس

عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن حزنه لوفاة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر 95 عامًا.

كتب سوناك عبر تويتر: “شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر”، قائلًا: “كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا”. فيما أعلنت الكنيسة الانغليكانية أنها تصلي لذكرى البابا الراحل.

يشار إلى أنّ المتحدث باسم الفاتيكان، قال إن البابا السابق بنديكت السادس عشر، توفي اليوم السبت، في دير ماتر إكليسيا في مدينة الفاتيكان.

كان البابا بنديكتوس السادس عشر، واسمه الحقيقي جوزيف راتزينغر، يبلغ من العمر 85 عامًا عندما فاجأ الكاثوليك في جميع أنحاء العالم في فبراير/ شباط 2013 بقراره التنحي، بعد أقل من ثماني سنوات من انتخابه.

وهو أول بابا يتنحى منذ البابا غريغوري الثاني عشر عام 1415.

فيما ذكر في بيان تخليه عن المنصب تدهور صحته الجسدية والعقلية، ويعيش البابا الألماني الأصل منذ ذلك الحين حياة هادئة في دير ماتر إكليسيا.