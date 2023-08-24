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رئيس وزراء بولندا: فاغنر ستصبح أكثر خطرا تحت قيادة بوتين

منذ 48 دقيقة
ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا

ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا

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قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا إنه يتوقع أن تشكل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الآن تهديدا أكبر إذ ستصبح تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد افتراض وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي “أصبحت مجموعة فاغنر تحت قيادة بوتين. لندع الجميع يجيبون على السؤال بأنفسهم – هل سيكون الخطر أكبر أم أقل؟” بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي”.

في سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قوله إن بلاده ليست متورطة في وفاة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت الوكالة عن زيلينسكي قوله للصحفيين “ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي من له علاقة بذلك”.

وكانت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) قد اكدت أمس الأربعاء أن بريغوجين الذي قاد تمردا لم يكتمل في يونيو حزيران كان أحد عشرة أشخاص على متن الطائرة التي سقطت.

    المصدر :
  • رويترز

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