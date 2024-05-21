رئيس وزراء بولندا: مساواة رئيس وزراء إسرائيل بزعماء حماس غير مقبولة

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء: “إن محاولة مساواة رئيس وزراء إسرائيل بزعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) غير مقبولة”.

وجاء ذلك في معرض تعليقه على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وحماس.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي “محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل وقيادات المنظمات الإرهابية في كفة واحدة، وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا، أمر غير مقبول”.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل تدعو “دول العالم المتحضر” إلى رفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادتها وإعلان عدم احترامها لأي مذكرات من هذا القبيل.

وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت سيتجنبان زيارة أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرتي اعتقال بحقهما، قال “لننتظر ونرى”.