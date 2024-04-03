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رئيس وزراء بولندا: مقتل موظفي الإغاثة في غزة أثار "غضبا مفهوما"

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزارء البولندي

رئيس الوزارء البولندي

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قال رئيس الوزراء البولندي اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفي إغاثة، بينهم مواطن بولندي، في غزة ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببا في “غضب مفهوم” وتوتر للعلاقات مع وارسو.

وكتب دونالد تاسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “السيد رئيس الوزراء نتنياهو، والسيد السفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس… اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم يثير غضبا مفهوما”.

    المصدر :
  • رويترز

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