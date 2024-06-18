رئيس وزراء تايلاند الأسبق شيناواترا يفلت من الاحتجاز لحين المحاكمة بتهمة الإساءة للملكية

منحت محكمة جنائية رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا الكفالة في حكم يعفيه من الاحتجاز لحين المحاكمة بتهمة الإساءة للملكية.

ويواجه شيناواترا المحاكمة بموجب قانون العيب في الذات الملكية، بعد أن عاد إلى تايلاند في أغسطس آب الماضي من منفى اختياري قضى فيه 15 عاما عقب الإطاحة به من السلطة في انقلاب عسكري.

وتتعلق القضية بإساءة صدرت عن شيناواترا خلال مقابلة إعلامية عام 2015، في انتهاك للقانون الذي يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما حال الإدانة بالإساءة للملكية.

وقال محامي شيناواترا للصحفيين إن موكله “لم يرتكب أي مخالفات ولم يسيء لسمعة أي شخص”.

وتمكن الملياردير شيناواترا من الحصول على الكفالة من المحكمة الجنائية في تايلاند بعد وقت قصير من توجيه المدعي العام لائحة الاتهام إليه رسميا في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للمحكمة “تقرر الإفراج عن تاكسين بكفالة قدرها 500 ألف بات (13600 دولار) بشرط منعه من مغادرة البلاد دون إذن”.