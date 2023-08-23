رئيس وزراء تايلاند الجديد يعد بعهد جديد من التغيير

تعهد رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريتا تافيسين، الأربعاء، بتحقيق الوحدة في بلاده وانتهاج سياسات من شأنها حل الأزمات ودفع البلاد إلى الأمام.

وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون بعد تصديق ملك تايلاند على تعيينه، تعهد سريتا، قطب العقارات، بتعزيز الشمولية والحكم بما فيه مصلحة جميع التايلانديين ووعد بعهد جديد من التغيير.

وانتخب البرلمان التايلاندي، الثلاثاء، رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء بُعيد ساعات على عودة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا إلى البلاد حيث أمرت المحكمة العليا بإيداعه السجن ثماني سنوات بعد 15 عاماً قضاها في المنفى طوعاً.

والعقوبة التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في البلاد بحقّ تاكسين (74 عاماً) ترتبط بثلاث قضايا أدين فيها غيابياً وتتعلّق بشركته السابقة شينكورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب.

ومجموع الإدانات الصادرة في هذه القضايا يبلغ عشر سنوات خلف القضبان، لكنّ المحكمة العليا دمجت اثنتين من العقوبات الثلاث.

وقُطب الاتّصالات الذي يتّهمه منتقدوه بالفساد، اقتادته الشرطة إلى المحكمة العليا فور وصوله إلى مطار دون مويانغ في بانكوك عند الساعة التاسعة صباحا (02,00 ت غ) على متن طائرة خاصة أقلّته من سنغافورة.

وتاكسين الذي تولّى رئاسة الوزراء من 2001 ولغاية 2006 كان في استقباله لدى عودته جمع من أنصاره الذين ارتدوا ملابس حمراء وراحوا يغنّون ويلوّحون برايات.

وخرج تاكسين لفترة وجيزة من مبنى المطار لينحني ويضع أكليل زهور أمام صورة الملك ماها فاجيرالونغكورن قبل أن يُلقي التحية على أنصاره.

ومن هناك اقتادته الشرطة إلى المحكمة العليا. ولم يتّضح في الحال ما إذا كان الملياردير سيمضي فترة عقوبته كاملة في السجن أم أنّ اتفاقاً يمكن أن يكون قد أُبرم في الكواليس سيتيح له الخروج بعد فترة وجيزة.

وحصل سريتا تافيسين (60 عامًا) على أكثر من نصف أصوات النواب البالغ عددهم 500 وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.