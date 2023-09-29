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رئيس وزراء تايلاند يتعهّد بتحويل البلاد إلى وجهة للاستثمار الأجنبي

منذ 19 دقيقة
رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين

رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين

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أكّد رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريتا تافيسين اليوم الجمعة، أنّه ملتزم بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي، بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.

وقال تافيسين في خطاب ألقاه خلال منتدى، إنّ حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية على الشركات المحلية.

وأردف قائلًا: “تايلاند مفتوحة على الأعمال التجارية مع جميع البلدان”.

وأضاف: “سنعطي أهمية للتفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، فيتنام تسبقنا ليس بسبب قضية الأجور ولكن لأن لدينا عددًا أقل من اتفاقيات التجارة الحرة”.

وشدد سريتا على أنّ سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة أو الصين، مضيفًا أن اليابان قوة عظمى وتايلاند ملتزمة تجاهها بسبب تاريخها الطويل كأكبر مستثمر في البلاد.

وسريتا حديث العهد بالسياسة وكان حتى وقت قريب رئيسًا لشركة عقارات فاخرة.

    المصدر :
  • رويترز

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